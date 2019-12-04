الهلال يسعى لشراء عقد الشهري

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تسعى للتعاقد بشكل نهائي مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار من الرائد، صالح الشهري.

وأشارت صحيفة “الوئام”، إلى أن إدارة نادي الهلال ستُقدم عرضًا رسميًا لنادي الرائد خلال الفترة القليلة المقبلة، للحصول على خدمات صالح الشهري بشكل نهائي، بعد نهاية فترة إعارته.

وكان نادي الهلال قد نجح في التعاقد مع صالح الشهري على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، وشارك مع الزعيم في 5 مباريات هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدف واحد.

ويرتبط صالح الشهري بعقد لمدة 3 سنوات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، حيث جددت الإدارة عقده حتى عام 2022 قبل الموافقة على إعارته إلى صفوف الهلال بداية الموسم الحالي.