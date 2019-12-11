الهلال يطير إلى #قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

المواطن - مروة نبيل

غادرت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى قطر، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة رئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2019.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطل آسيا 2019 مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الترجي الرياضي التونسي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، يوم السبت المقبل.

وكان المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو قد قرر اليوم استبعاد سلمان الفرج من قائمة كأس العالم للأندية 2019، بعد تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي في “خليجي 24″، وضم نواف العابد بدلًا منه.

كأس العالم للأندية

وتنطلق، مساء اليوم الأربعاء، منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تُقام في العاصمة القطرية الدوحة حتى يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة 7 فرق.

ويُشارك في كأس العالم للأندية 2019 كل من؛ الهلال بطل آسيا، السد القطري باعتباره البلد المستضيف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، وهينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا.

ويتواجد في كأس العالم للأندية 2019 أيضًا، الترجي التونسي، وفلامينجو البرازيلي بطل كأس الليبرتادوريس.