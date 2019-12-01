الهلال يفوز على Y20 في اعتزال ياسر القحطاني

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة اعتزال ياسر القحطاني بين فريق Y20 ونادي الهلال، التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، بفوز الزعيم بنتيجة 5/ 4.

وشهدت مباراة اعتزال ياسر القحطاني مشاركة العديد من النجوم العالميين، ومنهم فرانشيسكو توتي، أندريه بيرلو، صامويل إيتو، عمر عبدالرحمن عموري، نيكولاس ميليسي، عمر السومة، وحسين عبدالغني وعيرهم.

اعتزال ياسر القحطاني:

وبدأت مباراة اعتزال ياسر القحطاني بشكل سريع، وتمكن الفريق الهلالي من تسجيل ثلاثة أهداف سريعًا عن طريق كماتشو، الأسطورة سامي الجابر والنجم البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقائق 8، 12 و16.

وتألق الأخطبوط محمد الدعيع خلال مباراة اعتزال ياسر القحطاني وحرم القناص من هز الشباك في الدقيقة 18، بعدما تألق وأبعد تسديدته، وسط تحية كبيرة من الجماهير.

وتمكن القناص ياسر القحطاني من تسجيل الهدف الأول في شباك الدعيع في الدقيقة 27، من تسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة مميزة من أسطورة روما الإيطالي فرانشيسكو توتي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بنتيجة 3/ 1.

وشارك القناص في الشوط الثاني من مباراة اعتزاله بقميص الهلال، ونجح صالح الشهري في هز شباك فريق Y20 بعد تلقيه تمريرة مميزة من النجم ياسر القحطاني.

وأضاف محمد الشلهوب الهدف الخامس في شباك فريق Y20، واحتفل على طريقة القناص، وتمكن أحمد الفريدي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48، ثم أحرز البرازيلي رونالدينيو الهدف الثالث في عند الدقيقة 52 من أحداث مباراة اعتزال ياسر القحطاني اليوم.

وغادر ياسر القحطاني مباراة اعتزاله في الدقيقة 55 وسط تحية كبيرة من لاعبي الفريقين والجماهير، وبدا عليه التأثر الكبير لختام مسيرته الكروية الكبيرة مع الهلال والمنتخب السعودي.

ونجح وليهامسون في تسجيل الهدف الرابع لفريق Y20 عند الدقيقة 60، لتنتهي مباراة اعتزال ياسر القحطاني بفوز الهلال بنتيجة 5/ 4.