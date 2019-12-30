الهلال يكتسح العدالة بسباعية وينتزع وصافة الترتيب

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الهلال ضد العدالة، التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بسباعية دون رد.

الهلال ضد العدالة:

وشهدت مباراة الهلال ضد العدالة سيطرة كبيرة من لاعبي الزعيم، ونجح نواف العابد في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة على انطلاق اللقاء، قبل أن يُسجل الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني عند الدقيقة 28.

وواصل لاعبو الزعيم الضغط، ونجح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 34، قبل أن يُضيف جوميز الهدف الرابع في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد العدالة بتقدم الأزرق برباعية نظيفة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أحرز جوميز الهدف الثالث له والخامس لفريقه عند الدقيقة 57، ثم تعرض السلوفاكي إيفان كروزلياك، حكم مباراة الهلال ضد العدالة لإصابة قوية عند الدقيقة 67.

واصطدم أحد لاعبي فريق العدالة بحكم الساحة السلوفاكي، ليسقط على الأرض ويدخل الطاقم الطبي لإسعافه، ولم يستطع استكمال مباراة الهلال ضد العدالة بسبب الإصابة، ليدخل الحكم الرابع خالد صلوي ويُكمل اللقاء بدلًا منه.

وتمكن النجم صالح الشهري من تسجيل الهدف السادس عند الدقيقة 84، قبل أن يختتم البيروفي أندريه كاريلو أهداف الزعيم عند الدقيقة 90، لتنتهي مباراة الهلال ضد العدالة بتحقيق الأزرق لفوز عريض بنتيجة 7/ 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 24 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويملك مباراتين مؤجلتين.

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