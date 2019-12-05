الهلال يواصل استعداداته لمباراة #الجبلين

المواطن - مروة نبيل

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مرانه الرئيسي، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد نظيره الجبلين.

ويلعب الهلال ضد الجبلين على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم بتدريبات لياقية، ثم طبق المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بعض التطبيقات التكتيكية والجمل الفنية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته الميدانية لمباراة الجبلين بحصة تدريبية مغلقة، مساء يوم غد الجمعة، وذلك في مقر النادي.

وتُعد مباراة الجبلين هي المواجهة المحلية الأخيرة التي يخوضها الهلال قبل السفر إلى قطر، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019، حيث سيبدأ مشواره الترجي التونسي بطل إفريقيا، يوم السبت الموافق 14 من شهر ديسمبر.