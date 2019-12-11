الهلال يواصل استعداداته لمواجهة #الترجي بمشاركة الدوليين

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراته ضد الترجي التونسي في بداية مشواره بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وشهدت تدريبات الهلال اليوم انضمام الدوليين بعد أن تمتعوا براحة خلال اليومين الماضيين عقب فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

واشتمل مران الهلال الجماعي اليوم بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو على الجوانب اللياقية والتكتيكية، بمشاركة الثنائي محمد البريك والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، وطبق المدرب مناورة في ختام الحصة التدريبية.

وشارك في المناورة الثلاثي الدولي محمد كنو، نواف العابد وهتان باهبري، لعدم مشاركتهم بشكل أساسي مع الأخضر، فيما اكتفى عبدالله عطيف وياسر الشهراني بأداء تدريبات استرجاعية، ومكث سالم الدوسري في النادي الصحي.

وواصل سيباستيان جيوفينكو برنامجه اللياقي بالجري وأداء تدريبات بالكرة، ومن المقرر أن يلتحق بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية خلال الأيام المقبلة.