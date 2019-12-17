الهلال يُبدع ويتقدم على فلامنغو بهدف في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة الهلال فلامنغو البرازيلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2019 في الدوحة، بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

الهلال ضد فلامنغو:

وبدأت مباراة الهلال ضد فلامنغو المقامة على إستاد خليفة الدولي بشكل سريع، وظهر لاعبو الأزرق بشكل مميز خلال الشوط الأول، حيث نجحوا في الحد من خطورة لاعبي الفريق البرازيلي وأهدروا أكثر من فرصة.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، في هز شباك فلامنغو البرازيلي عند الدقيقة 18 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وضغط لاعبو الزعيم بعد الهدف وظهروا بشكل أفضل من فلامنغو البرازيلي.

وحاول لاعبو الفريق البرازيلي هز شباك الزعيم، إلا أنهم اصطدموا بتألق حارس المرمى عبدالله المعيوف والمدافعين، وكثف الأزرق هجومه، واعتمد لاعبوه على التسديدات، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد فلامنغو بتقدم الزعيم.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة التألق ضد فلامنغو البرازيلي في الشوط الثاني، لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، ليكون أول نادٍ سعودي يفوز على فريق لاتيني ويصل للمباراة النهائية.