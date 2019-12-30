الهلال يُبدع ويُهدد صدارة النصر

المواطن - مروة نبيل

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بريقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق فوزًا كبيرًا على العدالة، ليحتل المركز الثاني ويقترب من الصدارة التي ينفرد بها النصر.

الهلال يهدد النصر:

واستغل النصر غياب الهلال عن اللعب في المباريات المحلية، بسبب مشاركته في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية 2019، وحقق انتصارات متتالية، لينفرد بصدارة ترتيب الدوري، حيث وصل رصيده إلى 29 نقطة من 13 لقاء.

وعاد الهلال إلى المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤخرًا، إلا أنه فشل في تحقيق الفوز، واكتفى بالتعادل الإيجابي ضد الحزم في الجولة الماضية، الأمر الذي أثار قلق الجماهير.

وتمكن الهلال من التألق والفوز على العدالة اليوم بسباعية دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 24 نقطة، ليتقدم 5 مراكز في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحتل المركز الثاني، علمًا بأنه يملك مباراتين مؤجلتين.

وفي حالة فوز الهلال في المباراتين المؤجلتين، يرفع رصيده إلى 30 نقطة، ليخطف صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من النصر، لتشتعل المنافسة بينهما خلال الجولة المقبلة.

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