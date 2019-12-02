الهلال يُكافئ نجمه بعد التتويج الآسيوي

المواطن - محمد سمعه

ترغب إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل في مكافأة بعض من نجوم الفريق الأول، وذلك بتجديد عقود بعضهم ومنهم الحارس عبدالله المعيوف.

ويُعد المعيوف واحدًا من نجوم الفريق الهلالي الذين ساهموا في تتويج الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب استمر لمدة 19 عامًا.

ويأتي قرار الهلال بالتجديد للمعيوف، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الفريق الأول الذي يستعد لخوض غمار المنافسة على لقب كأس الملك ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس العالم للأندية خلال الشهر الجاري.

يذكر أن المعيوف حضر إلى مباراة اعتزال النجم ياسر القحطاني التي أُقيمت أمس الأحد على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، حيث انتهت المباراة بفوز فريق الهلال على فريق Y 20 بخماسية مقابل أربعة أهداف.

من ناحية أخرى، تلقى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال خبرًا سارًا مع عودة نجوم الأزرق لخوض التدريبات صباح اليوم الاثنين.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر أن محمد البريك سيعود لتدريبات الهلال بعد أسبوع من الآن حيث يتلقى حاليًا برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها أمام أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت الفحوصات الطبية أظهرت وجود تحسن ملحوظ على موضع إصابة محمد البريك في عضلة الساق.

وركز المدرب رازفان في تدريب اليوم الاثنين الصباحي على الجوانب الفنية واللياقية.