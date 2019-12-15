الهلال يُكرس عقدة تفوق الأندية السعودية على أبطال إفريقيا

المواطن - محمد سمعه

كرس نادي الهلال عقدة تفوق الأندية السعودية على أبطال القارة الإفريقية عند المواجهة بينهما في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي أمس بهدف دون رد في دور الثمانية.

وبعد فوز الهلال على الترجي، فإن الأندية الآسيوية نجحت في تحقيق الفوز عشر مرات على أبطال إفريقيا في مونديال الأندية مقابل فوز واحد للأفارقة.

كذلك يُعد الهلال ثالث نادٍ سعودي يفوز على بطل إفريقيا بمونديال الأندية بعد النصر ضد الرجاء المغربي في نسخة 2000 والاتحاد على حساب الأهلي المصري بعام 2005.

تفوق كاسح للأندية الآسيوية

وجاءت انتصارات الأندية الآسيوية كالتالي:

فوز النصر على الرجاء البيضاوي بمونديال الأندية 2000. فوز الاتحاد على الأهلي المصري في مونديال الأندية 2005. فوز أوراوا الياباني على النجم الساحلي التونسي في مونديال الأندية 2007. فوز بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي على مازيمبي الكونغولي في مونديال الأندية 2009. فوز السد القطري على الترجي التونسي بمونديال الأندية 2011. فوز جوانجزو إيفرجراند الصيني على الأهلي المصري بمونديال الأندية 2013. فوز وفاق سطيف الجزائري على ويسترن سيدني الأسترالي في مونديال الأندية 2014. فوز جونبوك الكوري الجنوبي على صن داونز الجنوب إفريقي بمونديال الأندية 2016. فوز أوراوا الياباني على الوداد المغربي بمونديال الأندية 2017. فوز العين الإماراتي على الترجي التونسي بمونديال الأندية 2018. فوز الهلال على الترجي التونسي بمونديال الأندية 2019.

غوميز يخطف الفوز بمهارة

ونجح النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في إحراز الهدف الأول لنادي الهلال أمام الترجي، في الدقيقة الثانية والسبعين بمهارة فائقة مستغلًّا التمركز الخاطئ من دفاع الترجي.

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه نادي فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء المقبل 17 ديسمبر.