الهلال يُنهي استعداداته لمباراة العدالة

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الأحد، تدريباته الميدانية، استعدادًا لمباراته ضد نظيره العدالة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره العدالة على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مساء يوم غد الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتخلل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، تطبيقات تكتيكية وجمل فنية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة على جزء من الملعب.

وبدأ النجم سلمان الفرج بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، فيما واصل الثلاثي كارلوس إدواردو، عمر خربين وحسن كادش برامجهم العلاجية والتأهيلية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 10 مباريات فقط، فيما يقع العدالة في المركز قبل الأخير بـ8 نقاط من 12 لقاء.

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