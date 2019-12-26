 الهند تحتجز طالباً سعودياً وعد مضيفة بالزواج وخدعها!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

احتجزت الشرطة الهندية طالب هندسة سعودياً خدع مضيفة طيران، بوعده لها بالزواج، وأخذ 1.5 مليون روبية (نحو 80 ألف ريال).

وبحسب موقع ذا هانس إنديا، فالطالب يُدعى سليمان ، 30 عامًا، ويتابع دراسة الهندسة في كلية خاصة في المدينة، وأصبح صديقًا للمرأة التي تعمل كمضيفة جوية في الخطوط الجوية في عام 2015، وربطت بينهما علاقة حب، وقدمها إلى والديه ووعدها بالزواج منه.

ومنحت الفتاة سليمان 1.5 مليون روبية؛ لمساعدته، لكنه بدأ يتجاهلها.

وفي 6 ديسمبر، رصدت المرأة سليمان في طائرة من الرياض إلى حيدر أباد، وعندما واجهته، أخبرها أنه لن يتزوجها ولن يعيد لها المال.

وبناءً على شكوى المرأة إلى الشرطة، ألقت القبض على الشاب، وهو محتجز الآن في الحبس الاحتياطي.

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