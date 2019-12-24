الوحدة يبقي باخشوين في صفوفه لثلاثة مواسم مقبلة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم وليد باخشوين لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، بعد تألقه مع فرسان مكة.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب باخشوين أثناء توقيع العقود، بحضور رئيس مجلس الإدارة سلطان أزهر والمشرف العام على كرة القدم، توفيق تونسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة.

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