الوحدة يتأهل إلى دور الـ16 من كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الوحدة ضد الخليج، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز فرسان مكة بهدف دون رد.

الوحدة ضد الخليج:

وبدأت مباراة الوحدة ضد الخليج بشكل سريع، وسط أفضلية نسبية للاعبي الفرسان، إلا أنهم فشلوا في هز الشباك، ليسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

وتمكن المالي يوسف نياكات من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 62 من كرة رأسية مميزة، وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الوحدة ضد الخليج بفوز الفرسان بهدف نظيف.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وينتظر الفائز من مباراة الرائد ضد المجزل.