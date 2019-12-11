الوحدة يُبخر أحلام #الاتحاد في الميركاتو

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي الاتحاد، بقيادة المدرب الهولندي هينك تين كات، أنظاره على التعاقد مع المدافع حسان تمبكتي لاعب الشباب المُعار إلى نادي الوحدة.

وكان تمبكتي قدم مستوى مميزًا مع المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24، التي أُقيمت في قطر وتُوج بلقبها المنتخب البحريني.

وذكرت تقارير إخبارية أن الوحدة قد يُبخر أحلام الاتحاد في ضم تمبكتي عن طريق تقديم عرض مقنع لإدارة الشباب من أجل التعاقد مع اللاعب بصورة نهائية خلال الفترة المقبلة.

وقيل مؤخرًا: إن المدرب تين كات لن يتوقف عن التعاقد مع مدافع وحسب، بل سيتحرك لضم لاعب في خط الوسط وصانع لعب ومهاجم، خاصة أن الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الاتحاد والتشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب الوسط مرشحان بقوة لمغادرة العميد في يناير.

ومرّ نادي الاتحاد بفترة صعبة من ناحية النتائج، حيث تراجع مركز الفريق في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ مما أدى إلى إقالة المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا من تدريب الفريق الأول وتعيين تين كات خليفة له.

وكان الاتحاد عبر إلى دور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على فريق الصفا.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت المقبل.