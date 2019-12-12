الوحدة يُحقق المراد ويصعد لصدارة الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الوحدة من الصعود إلى صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك بعد الفوز على نادي العدالة بثنائية دون رد ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من البطولة.

ونجح نادي الوحدة في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة الثالثة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل الوحدة ضغطه الهجومي، حتى تمكن من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب ريناتو شافيز جونيور في الدقيقة الرابعة والستين.

وأنهى الوحدة، المباراة فائزًا بثنائية دون رد، ليصعد فرسان مكة إلى صدارة الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد العدالة عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

وقبل إقامة مباراة الوحدة والعدالة، نجح أبها في الفوز على الحزم بثلاثية مقابل هدفين، بصعوبة، بينما فاز الرائد على الشباب برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بينما فاز الوحدة على العدالة بثنائية دون رد.