الورقة الأخيرة في يد إدارتي #النصر و #الاتحاد للبقاء

المواطن - محمد سمعه

مع انتشار بعض من مقاطع الفيديو المتداولة خلال الفترة الأخيرة لسعود آل سويلم رئيس النصر السابق ولـ منصور البلوي رئيس الاتحاد الأسبق حول إمكانية عودتهما لعالم الرياضة من جديد، أصبحت الضغوطات تتزايد بصورة كبيرة على الإدارة الحالية في الناديين حيث صفوان السويكت في النصر وأنمار الحائلي في الاتحاد.

والبداية ستكون مع النصر، الذي عانى من تأخر تقدم المرشحين لرئاسته، إلى أن استقر الحال بعد عدة فترات من تمديد الانتخابات على انتخاب السويكت رئيسًا للنادي.

الحال ليس كما كان ماضيًا

ومنذ انتخاب إدارة السويكت ولم تشعر جماهير النصر بالقوة والاستقرار التي نعم بها الفريق في الموسم الماضي وقت وجود سعود آل سويلم.

كما أن الأزمات التي لاحقت الفريق بسبب أزمة الديون إضافة إلى التأخر في تجديد عقد اللاعب البرازيلي بيتروس والمدرب البرتغالي روي فيتوريا جعلت جماهير النصر تتمنى عودة آل سويلم اليوم قبل غد.

وازداد الضغط على إدارة النصر حول مصير روي فيتوريا حيث إذا لم تُلبِ الإدارة طلباته في فترة الانتقالات الشتوية، فقد يرفض تجديد العقد ويرحل وهو الأمر الذي سيزيد من غضب الجماهير على الإدارة النصراوية.

النصر والاتحاد متشابهان

والأمر لا يختلف كثيرًا في نادي الاتحاد عن النصر، حيث بدأت الجماهير الاتحادية في الشعور بالإحباط وبالغضب أيضًا من عمل إدارة أنمار الحائلي بسبب التعاقدات السريعة سواء مع المدربين أو اللاعبين دون دراسة، بالإضافة إلى تراكم الديون على النادي بقيمة 17 مليون يورو، مما جعل جماهير الاتحاد تتمنى عودة منصور البلوي في أسرع وقت.

وسيكون الحل الأمثل أمام إدارتي النصر والاتحاد الحاليين للبقاء هو محاولة استغلال فترة الانتقالات الشتوية لتلبية كافة احتياجات النادي من تجديد تعاقدات أو ضم لاعبين جدد وإلا فقد ترحل الإدارة الحالية في الناديين مما يُسبب أزمة للنصر والاتحاد بالفترة المقبلة.