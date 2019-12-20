اليوم.. اختتام استعراض الفحل وإنتاجه بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - واس

يسدل الستار اليوم الجمعة، على عرض “الفحل وإنتاجه” باستعراض لجنة التحكيم “7 فحول” فئة الوضح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة.

وستشهد آخر أيام استعراض الفحل وإنتاجه عرض فئة الفحل وإنتاجه في لون الوضح، بمشاركة سبع فحول وإنتاجها أمام أعضاء لجنة التحكيم، للملاك : “مبخوت هذال نزهان الدوسري، خالد صالح عبد العزيز الراجحي، عبود هريسان ناصر المقاطي، طاحوس فالح دغيم المسعري، سالم عبدالله مطر البقمي، محمد عبدالله الفصام الدوسري، حسين حمد هادي الغصين”، فيما سيعلن عن نتائج الفحول وإنتاجها بعد ظهور فحوص الـDNA الذي يثبت أن الإنتاج يعود إلى الفحل.

تابعنا على