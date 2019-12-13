امرأة تقفز من المقعد الخلفي لسيارة الشرطة

امرأة تقفز من المقعد الخلفي لسيارة الشرطة

2019/12/13
الساعة 11:17 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, يوتيوب
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المواطن - متابعة

هربت امرأة من المقعد الخلفي لسيارة الشرطة في إحدى الولايات الأمريكية بعدما فتحت باب المركبة وقفزت على الطريق.

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