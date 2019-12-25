انتخاب أضواء العريفي عضوًا بـ مجلس إدارة الأولمبية السعودية
خلفًا للمستقيل محمد المنيع

انتخاب أضواء العريفي عضوًا بـ مجلس إدارة الأولمبية السعودية

2019/12/25
الساعة 9:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

انتُخبت أضواء العريفي عضوًا لـ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خلفًا للمستقيل محمد بن عبدالعزيز المنيع.

وجاء انتخاب أضواء العريفي، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الثالث والعشرين للجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية.

وحضر العديد من رؤساء الاتحادات الرياضية الجمعية العمومية العادية، التي شهدت إلقاء كلمة ترحيبية ذكر خلالها الأنشطة المستقبلية للجنة الأولمبية والاتحادات عام 2020.

يذكر أن الجمعية العمومية الـ23 للجنة الأولمبية أُقيمت بالصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

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