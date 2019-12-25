انتفاضة الرائد تُقلق العدالة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد العدالة المقبلة.

واستعاد الرائد توازنه مؤخرًا، ليُحقق 5 انتصارات متتالية في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، لينجح في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وتعود آخر هزيمة لفريق الرائد ضد نظيره التعاون إلى السادس من شهر نوفمبر الماضي، قبل أن ينتفض ويُحقق سلسلة انتصارات متتالية، وينجح في تسجيل 15 هدفًا، واستقبلت شباكه 8 أهداف.

الرائد ضد العدالة

ويلعب الرائد ضد العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، عند الساعة 5: 55 مساء، ويطمح الفريق الريداوي استغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى العدالة لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقبل مباراة الرائد ضد العدالة غدًا، يحتل الفريق الريداوي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع العدالة في المركز الـ14 برصيد 8 نقاط.

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