انتقال بوغبا لـ يوفنتوس يُضحي بنجم البيانكونيري

المواطن - محمد سمعه

لا يزال يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في ضم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إن انتقال بوغبا لليوفي سيكون مقابل دفع 60 مليون يورو مع انتقال اللاعب الألماني إيمري تشان لصفوف اليونايتد في صفقة تبادلية.

وأكدت ” توتو سبورت” على أن يوفنتوس يريد ضمان التعاقد مع بول بوغبا في يناير قبل الانتظار لصيف 2020 خوفًا من دخول ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي بكل قوتهما لضم نجم اليوفي السابق في الميركاتو.

وكان بول بوغبا انضم لـ مانشستر يونايتد في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني قادمًا من يوفنتوس.

وساهم بول بوغبا في فوز المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 بـ روسيا.

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