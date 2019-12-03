انتهاء أزمة بلعمري مع #الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود، عن انتهاء أزمة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري الدولي جمال بلعمري.

ونشر المسعود عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للجزائري بلعمري مع رئيس نادي الشباب خالد البلطان، وأخرى وهو يُقبل رأسه، وعلق قائلًا: “جمال البلطان.. صافي يا عسل”.

وظلت مشاركة بلعمري مع الشباب متقطعة منذ مشاركته مع المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، حيث تغيب عن التدريبات بدون عذر، قبل أن يعود قبل مباراة الفيحاء.

وعاد جمال بلعمري للغياب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة أيام متتالية دون عذر، وذلك حسبما أعلن حساب الشباب الرسمي على “تويتر”.

وانتشرت أنباء تُفيد برغبة جمال بلعمري في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأكدت تقارير صحافية أنه يملك عروضًا سعودية وخارجية.