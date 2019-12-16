انخفاض درجات الحرارة اليوم مع أمطار

المواطن - الرياض

كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وتوقع الحيزان، في تغريدة له عبر تويتر، استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على أجواء المملكة مع بداية تسرب الرياح الشمالية الباردة، والتي ستعمل على خفض درجات الحرارة لمستويات متدنية شمالًا، فيما تكون متفاوتة التأثير في بقية القطاعات.

كما توقع الحيزان استمرار تأثير هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة على منطقة الرياض والجزء الأوسط من المنطقة الشرقية، فيما يبدأ اليوم انحدار تأثيرات الأمطار جنوب الرياض والشرقية إلى غرب وشمال غرب وشمال الإمارات وشمال عمان، ويبقى التأثير على المرتفعات حتى الطائف وشرقها.