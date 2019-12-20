انخفاض قيمة نيمار السوقية

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الأزمات العديدة التي يُعاني منها نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي الأول، نيمار دا سيلفا أثرت على قيمته السوقية التي انخفضت مؤخرًا.

وانخفضت القيمة السوقية للبرازيلي نيمار للمرة الأولى منذ 11 عامًا، لتصل إلى 160 مليون يورو، وذلك وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

وتعرض نيمار منذ رحيله عن برشلونة الإسباني في صيف عام 2017 إلى العديد من المشكلات البدنية والفنية، بجانب التصادم مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي وجماهيره.

وفشل نيمار في قيادة باريس سان جيرمان نحو حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، واكتفى بتحقيق البطولات المحلية مع فريقه، حيث توج بالدوري مرتين وكأس فرنسا مرة واحدة وكأس الرابطة مرة.

وبدأت قيمة نيمار في الظهور بموقع سوق الانتقالات في 2009 مع ناديه السابق سانتوس البرازيلي، حينما كان يبلغ 17 عامًا ووصلت قيمته مليون يورو.

وانتقل نيمار إلى صفوف برشلونة في 2013 بقيمة 50 مليون يورو، قبل أن تقفز قيمته إلى 150 مليون يورو مع رحيله إلى باريس سان جيرمان بعد الإنجازات التي حققها مع البارشا، والتتويج بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية عام 2015.

ولم تكن قيمة نيمار وقت انضمامه إلى باريس سان جيرمان قريبة من قيمة الصفقة، التي وصلت إلى 222 مليون يورو لتكون الأغلى في تاريخ كرة القدم، وصعدت قيمته بعد ذلك إلى 180 مليون يورو، ثم انخفضت 20 مليون يورو.

تابعنا على