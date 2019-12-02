انطلاق دورة تقنية الفيديو للحكام العرب

المواطن - مروة نبيل

بدأ الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الاثنين، دورة تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” في معهد إعداد القادة في العاصمة الرياض.

وتُختتم منافسات دورة تقنية حكم الفيديو المساعد، يوم الجمعة المقبل، ضمن برامج تطوير الحكام الذي أقره مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم مؤخرًا.

ونشر الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من منافسات الدورة التي انطلقت اليوم.

ويُشارك في الدورة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، 30 حكمًا عربيًّا، وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية ميدانية، في مقر معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي على فترتين صباحية ومسائية.

ويحاضر في الدورة مسؤول تقنية الـVAR في “فيفا”، الهولندي مايك فان روست، والمحاضر الدولي ديسر ديو من ساحل العاج، بالإضافة إلى مسؤول تقنية حكم الفيديو المساعد في الاتحاد العربي خليل جلال.