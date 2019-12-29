بأسلوب الكراسي الموسيقية .. فوز الهلال يُشعل ترتيب الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

يطمح نادي الهلال لتحقيق فوز مهم غدًا أمام نادي العدالة بالجولة العاشرة والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل زيادة الإثارة حول ترتيب الدوري السعودي.

وقبل انطلاق مباراة الهلال والعدالة، يحتل الأزرق حاليًا المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي وبرصيد 21 نقطة، وذلك بعد أن تعادل مع نادي الحزم بالجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري بنتيجة هدف لكل فريق.

وفي حال نجح الهلال في الفوز على العدالة، فسيصعد الفريق الهلالي أربعة مراكز في جدول ترتيب الدوري السعودي مثل أسلوب لعبة ” الكراسي الموسيقية”، ليقفز من المركز السابع إلى الثالث ويُشارك الوحدة في وصافة الدوري برصيد 24 نقطة.

الهلال يرفع شعار الفوز

ويتبقى للهلال مباراتان مؤجلتان بعد لقاء العدالة، حيث سيواجه النادي الأهلي ثم الفيصلي رافعًا شعار الفوز، وذلك من أجل استعادة صدارة ترتيب الدوري السعودي موسم 2019-2020.

وكان النصر استغل غياب الهلال عن المنافسات المحلية مؤخرًا، حيث نجح في الصعود إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة عقب الفوز بالأمس على نادي الفيحاء برباعية مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري.

من ناحية أخرى، فشل النادي الأهلي في استغلال الأوضاع السيئة لفريق الشباب، فخسر الراقي بهدف دون رد، ليتجمد رصيد الأهلي عند 23 نقطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، أما نادي الشباب فأصبح رصيده بعد الفوز الصعب 18 نقطة في المركز التاسع.

الاتحاد يُحزن عشاقه

ولم يتمكن نادي الاتحاد من تحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الفتح بعد التعادل بنتيجة 1-1 بين الفريقين أمس السبت، حيث يحتل الاتحاد حاليًا المرتبة الثالثة عشرة في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، أما نادي الفتح فيتواجد في المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط.

ويحتل ضمك المركز الـ16 والأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد سبع نقاط، بعد أن خسر أمس السبت من نادي أبها في ديربي عسير بثلاثية مقابل هدفين.

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