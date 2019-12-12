بأمر الملك سلمان .. إعفاء رئيس هيئة الرقابة والتحقيق وتعيينه عضوًا بالشورى

صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم أمرٌ ملكيٌّ بإعفاء رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبة، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضوًا في مجلس الشورى.
الرقم : أ / 278
التاريخ : 15 / 4 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 106 ) بتاريخ 7 / 4 / 1440هـ
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور / عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه.
ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كما صدر الأمر الملكي رقم : أ / 279
التاريخ : 15 / 4 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الدكتور / عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن عضواً في مجلس الشورى ، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ
ثانيا : على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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