بأمر الملك سلمان .. إعفاء رئيس هيئة الرقابة والتحقيق وتعيينه عضوًا بالشورى

بأمر الملك سلمان .. إعفاء رئيس هيئة الرقابة والتحقيق وتعيينه عضوًا بالشورى

2019/12/12
الساعة 3:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم أمرٌ ملكيٌّ بإعفاء رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبة، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضوًا في مجلس الشورى.

الرقم : أ / 278
التاريخ : 15 / 4 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 106 ) بتاريخ 7 / 4 / 1440هـ
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور / عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن رئيس هيئة الرقابة والتحقيق من منصبه.
ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر الأمر الملكي رقم : أ / 279
التاريخ : 15 / 4 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ وتعديلاته .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين معالي الدكتور / عبدالرحمن بن إبراهيم الحصيّن عضواً في مجلس الشورى ، الصادر بتكوينه الأمر الملكي رقم ( أ / 54 ) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ
ثانيا : على رئيس مجلس الشورى تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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