بأمر زيدان .. #ريال_مدريد يحدد أول الراحلين في يناير

المواطن - محمد سمعه

سيتجه نادي ريال مدريد الإسباني لإعارة أحد لاعبيه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بأمر من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: إن ريال مدريد في طريقه لإعارة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش؛ وذلك من أجل منحه فرصة للعب فترة أطول، خاصة أن المدرب الفرنسي زيدان لا يعتمد بشكل كبير منذ انطلاق الموسم.

وتُوجد أندية إنجليزية مهتمة بالتعاقد مع لوكا يوفيتش في حال غادر ريال مدريد بصورة نهائية.

ويتطلع نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع مهاجم جيد من الدوري الألماني، وذلك بعد اقتراب الصربي لوكا يوفيتش من الرحيل عن صفوف الريال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: إن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تطمح في التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر نجم هجوم لايبزيج الألماني في الفترة المقبلة.

يذكر أن تيمو فيرنر أحرز 15 هدفًا مع نادي لايبزيج في الدوري الألماني ليتواجد في المركز الثاني في قائمة الهدافين، خلف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الذي أحرز 16 هدفًا.