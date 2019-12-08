بأمر ملك #البحرين .. الاثنين إجازة رسمية بعد الفوز بخليجي 24

المواطن - محمد سمعه

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أمرًا بإعلان يوم الغد الاثنين إجازة رسمية في المملكة البحرينية، وذلك بعد تتويج المنتخب البحريني بلقب خليجي 24 اليوم الأحد.

وأعلن برنامج الدوري مع وليد أن العاهل البحريني قرر إعلان الاثنين التاسع من ديسمبر إجازة رسمية في مدن البحرين، بعد الفوز بلقب خليجي 24 على حساب المنتخب السعودي بهدف دون رد.

ومن المنتظر إقامة استقبال رسمي وشعبي للاعبي منتخب البحرين بعد نجاحهم في التتويج بخليجي 24 للمرة الأولى في تاريخ الكرة البحرينية بعد 49 عامًا من انطلاق الدورة الأولى في كأس الخليج.

وتمكن اللاعب محمد الرميحي من تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب البحريني في الدقيقة السبعين بعد عرضية أرضية، لم يتعامل معها دفاع المنتخب السعودي بالشكل المطلوب.

يذكر أن مباراة السعودية والبحرين أُقيمت على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في قطر.