باراك أوباما يفصح عن كتبه المفضلة لعام 2019

كشف الرئيس السابق للولايات المتحدة، باراك أوباما، عن قائمته السنوية المفضلة من مجموعة الكتب التي قرأها.

وكتب عبر إنستقرام: هذا تقليد ممتع بالنسبة لي، وآمل أن يكون لك أيضًا، حيث يمكن لمنافذ مثل الأدب والفن أن تعزز تجاربنا اليومية.

الكتب التي اختارها أوباما هي مزيج من الروايات التاريخية غير الخيالية وبعض الروايات الأدبية، وتشمل كتاب أرشيف الأطفال المفقود، الذي يتناول أزمة المهاجرين، ورواية سالي روني أناس عاديون، ومدرسة توبيكا التي تستكشف هوية الذكور البيض.

القائمة الكاملة:

1- عصر رأسمالية المراقبة The Age of Surveillance Capitalism، شوشانا زوبوف.

2- الفوضى: صعود شركة الهند الشرقية The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company، ويليام دالريمبل.

3- ساعات غاضبة: القتل، والاحتيال، والمحاكمة الأخيرة لهاربر لي، Furious Hours كيسي سيب.

4- فتاة، امرأة، أخرى، Girl, Woman, Other برناردين إيفاريستو.

5- أمريكا الأصلية من 1890 إلى الوقت الحاضر Native America from 1890 to the Present، ديفيد تريور.

6- كيف لا تفعل شيئًا How to Do Nothing، جيني أوديل.

7- أرشيف الأطفال المفقود Lost Children Archive، لفاليريا لويزيلي

8- الناس العاديون Normal People، سالي روني.

9- ابن ماستر اليتيم The Orphan Master’s Son، آدم جونسون.

10- البيت الأصفر The Yellow House، لسارة م. بروم.

11- لا تقل شيئًا: قصة حقيقية عن القتل والذاكرة في أيرلندا الشمالية Say Nothing، باتريك رادن كيف.

12- مدرسة توبيكا The Topeka School، بن ليرنر.

13- خدعة المرآة: تأملات في الوهم الذاتي، Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion جيا تولينتينو.

14- ممارسة الثقة Trust Exercise، سوزان تشوي.

15- نحن نعيش في الماء We Live in Water، جيس والتر.

