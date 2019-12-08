باعشن يحقق 100 مليون مشاهدة خلال 3 أشهر

المواطن - الرياض

حقَّق مدوِّنُ الأطعمة الغذائيَّةِ هشام باعشن، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، ما يفوق الـ100 مليون مشاهدة عبر منصات التواصُل الاجتماعي (فيسبوك، إنستجرام)

وأكد هشام باعشن أنَّ المشاهدات العالية التي حظيَت بها قنواته تأتي بفضلِ جودّة المأكولات ولذّتها وعمله وتعاونه مع أشهر الطباخين العرب، منهم صدقي نداف، أفضل شيف في الشرق الأوسط لعام 2019، وعمار البركاتي ومحمد سيف وعلي غزاوي، أبطال برنامج توب شيف للمواسم الثلاثة الأولى وغيرهم.

وأضاف باعشن أن المشاهدات حفّزت ميوله في تدوين تلك المأكولات وشرح مقاديرها وطريقة تقديمها؛ حيث تشمل المأكولات العربية والأجنبية ومختلف الأطباق من أشهر المطابخ العالمية.

الجدير بالذكر أن حساب باعشن حقق زيادةً في متابعاته خلال الأشهر الثلاثة الماضية وصلت إلى نصف مليون متابع، ويأتي ذلك بفضل دراسة نوعية المحتوى الذي يقدمه عبر وسائل التواصُل الاجتماعي، بالإضافة إلى التبادل المعرفي في فن الطهي والمأكولات الشهيّة.