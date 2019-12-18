باقات متنوعة لعشاق المغامرات في شتاء طنطورة غدًا

المواطن - العلا

تنطلق فعاليات شتاء طنطورة الخميس 19 ديسمبر وتستمر حتى 7 مارس 2020 في محافظة العلا التاريخية.

ويمكن لزوار العلا في أي وقت من العام التمتع بعظمة تاريخها العريق والذي يبدو جليًا في معالمها التراثية التي تقف شامخة على مر الزمن.

ويمتد تراث العلا إلى 200 ألف عامًا متجذرًا في صخورها ورمالها وجبالها. وتضفي أضواء نجوم سماء العلا مشهدًا سورياليًا على المشهد الجمالي الذي تبدو فيه المسارات المتقاطعة مع آثار الطرق القديمة التي سار عليها في وقت خلا لورانس العرب والتي توفر اليوم ملاذا آمنًا للنمر العربي العظيم. إنها المكان المثالي الذي يجسد سحر السكون وجاذبيته.

وفي إطار هذه اللوحة الطبيعية الفذة، ستكون العلا خلال فصل الشتاء الحالي مسرحًا لنوع مختلف من الأنشطة الممتعة التي تجمع بين الصوت والحركة ونجوم الفنون والثقافة المرموقين وذلك في ظل عودة المهرجان الثقافي الأبرز على مستوى المنطقة ” شتاء طنطورة” في موسمه الثاني وذلك بعد نجاح الدورة الأولى في الموسم المنصرم. وفي حال فاتكم حضور الموسم الأول، فإن دورة شتاء طنطورة الحالية تعد بأن تكون أكثر متعة وجاذبية للزوار.

ويمكن للعائلات، والأصدقاء، والأزواج والمسافرين بمفردهم زيارة شتاء طنطورة لمدة يوم واحد وذلك بدء من 300 ريال سعودي ليوم واحد بواسطة باقة “بطريقتك” التي تغطي النقل للزوار ضمن الموقع. حيث يمكن لزوار شتاء طنطورة الاختيار من تجاربهم المفضلة وفقًا لما يناسبهم ضمن موقع شاسع مثل العلا الذي يوفر نشاط مميز للجميع بمن فيهم عشاق المغامرة، وعشاق الأطعمة، وعشاق الموسيقى، والفنون، والثقافة، والتاريخ، وغيرهم أيضًا. ومن الأنشطة المميزة التي يمكن تسليط الضوء عليها:

عانق السماء:

ابدأ يومك من خلال تجربة الطائرات الكلاسيكية ذات القمرات المفتوحة. واشعر بمتعة الرحلة الرائعة وتعرف على عجائب التاريخ المتواجدة في العلا بما في ذلك “صخرة الفيل”، و”الحجر” والمدينة القديمة وذلك في طائرة كلاسيكية قديمة تعود إلى مرحلة الحرب العالمية الثانية من طراز “هارفارد أدفانسد” أو من طراز “بوينغ ستيرمان” التي يعود طرازها إلى العام 1930. ومن دون أدنى شك، بعد تجربة هذه الرحلة لن تعود بالنسبة لكم تجربة الطيران كما عهدتموها سابقًا.

اكتشف الماضي:

بعد الاستمتاع بمتعة رحلة الطيران التي لا تضاهى، يمكنكم القيام برحلة إلى الماضي من خلال زيارة أحد مواقعنا التراثية والتعرف على روعة معالم “الحجر” أو “دادان” أو “جبل العكمة”. ويمكنكم للزاور أن يكونوا من القلة الذين يزورون مواقع أثرية يبلغ عمرها 2000 عامًا تعود لحضارة عريقة ومنسية عن العالم في يومنا هذا. وتعد هذه التجربة مفتوحة للبالغين والأطفال من جميع الأعمال. ويقود الجولات السياحية مرشدون ورواة للقصص مدربين سيقومون باستضافة مجموعات من الزوار ورواية قصص المواقع وشرح آثارها. وتتراوح أسعار الجولات بين 50 – 75 ريالًا سعوديًا.

تجربة محلية للزوار:

عند زيارة سوق وادي القرى التراثي يمكن التعرف على قلب العلا الحقيقي، وهو أهلها والمنتجات النقية والجميلة التي يقومون بصناعتها يدويًا. ويمكن أثناء الزيارة متابعة الحرفيين الذين يستخدمون التقنيات القديمة لصناعة تذكارات رائعة كما يمكن تذوق بعض من المأكولات المحلية اللذيذة. وتعد هذه التجربة مفتوحة للأطفال والبالغين من جميع الأعمار. وتكلفة الدخول لها هي 151 ريالًا سعوديًا يمكن أن يدخل الأطفال بشكل مجاني.

تتبع المسار:

بعد تناول الأطعمة والمشروبات، يمكن الركوب على الدراجة الهوائية والاستمتاع بجولة حول سكة الحديد الحجازية، وهو الموقع المشهور والمرتبط بقصة لورانس العرب وذلك خلال الثورة العربية الكبرى. كما أن محبي الطبيعة يمكن لهم أن يتابعوا مسار النمر العربي، بالإضافة إلى القيام بجولات في السيارات ذات الدفع الرباعي وجولات المشي في الطبيعة للتمتع بالمعالم الجيولوجية المتميزة للعلا. كما يمكن للزوار اختيار الإقامة مع تتبع مسار الكرفانات المتنقلة والذي حددته عبر السنين آثار الخيول أو العربات القديمة والتي تمر عبر المناظر الطبيعية الخلابة في العلا. كما أن “مسار الفارس المفقود” يجمع بين متعة المشي في الطبيعة وركوب الجمال والقيام بجولات من خلال السيارات ذات الدفع الرباعي، وهو مناسب لعشاق المغامرة أيضًا. وتعد مسارات العلا مفتوحة للزوار من عمر 17 عامًا وما فوق وذلك بأسعار تبدأ من 376 ريالًا سعوديًا.

التجارب الفنية:

في تجربة مختلفة عن التجارب الخارجية التي يمكن القيام بها في الهواء الطلق، يمكن للزوار التعرف على “غرفة المرايا” وهو العمل الفني الذي تقدمه الفنانية يايوي كوساما، وهي غرفة تتميز بأنها لا تنتهي. ويحمل عمل الفنانة اليابانية المشهورة شعار “روعة الأرواح” والتي قامت بعرضها في مناطق متعددة حول العالم، وتحط رحالها في أحدث محطاتها في العلا وذلك لإعادة صياغة لحظات من الروعة للزوار.

الموسيقى في مسرح مرايا:

في كل يوم جمعة مساءً من كل أسبوع يشهد مسرح مرايا حفلًا فنيًا يشارك به بعض من أبرز النجوم العالميين الذين يلبون الذائقة الفنية المختلفة للجمهور وذلك بدءً من الموسيقى الكلاسيكية الراقية من خلال عروض يقدمها الموسيقار عمر خيرت، وحفل لموسيقى بيتهوفون (يؤديها رينو كابوكون، وليت ارمسترونغ، إدغار مورو، غيلام تشيلمي، وأدريان لا ماركا، والأوركسترا الوطنية لمدنية تولوز)، بالإضافة إلى اندريا بوتشيلي وأبرز أسماء الفنانين المشهورين بمن فيهم، ليونيل ريتشي، وجيبسي كينغز، ونيل رودجرز، وتشيك، وإنريكي إيغليسياس، والموسيقى العابرة للأنماط الفنية التي يقدمها إيل ديفو والموسيقار العالمي ياني. ندعوكم إلى عدم تفويت الفرصة لحضور هذه الفعاليات التي تتوفره كخبرة فريدة من نوعها لمرة واحدة في الحياة.

التمتع بالمأكولات:

يمكن اختتام اليوم من خلال تناول وجبة طعام شهية، حيث يمكن زيارة مطعم أنابيلز، المطعم اللندني الشهير والذي سيقوم بافتتاح فرع لزوار العلا. وهذا الخيار مثالي للاستمتاع بتجربة تناول الأطعمة الراقية وذلك في أجواء تشابه تلك الخاصة بالمطعم في لندن. وفضلًا عن ذلك، ستتوفر مجموعة من الخيارات الرائعة من خلال فعالية عشاء تحت النجوم – وهي الفعالية الراقية التي توفر وجبة طعام راقية من ستة مكونات يشرف عليها طهاة حائزون على تصنيف ميشلان وتجري تحت النجوم وبين الأوابد الطبيعية والأثرية المحلية في جبل الحجر. وسيفتتح مطعم أنابليز أبوابه للضيوف بجميع الأعمار.

للمزيد من المعلومات حول شتاء طنطورة وللمعلومات حول باقات الزوار، يمكن زيارة الرابط التالي: (هنا)، ولتصميم باقات الزيارة ليوم واحد أو لنهاية أسبوع أو للإطلاع على تفاصيل الباقة الماسية بلس، يمكن الحجز من خلال الرابط التالي: (هنا)، أو (هنا)، أو (هنا)