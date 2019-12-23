بالأرقام.. الهلال كبير آسيا

المواطن - مروة نبيل

رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 59 لقبًا، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، ليتصدر زعامة الأندية في القارة.

الهلال كبير آسيا:

وكشف حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية الهلال كبير آسيا بالأرقام بـ16 لغة، وهي؛ العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، اليونانية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، الألمانية، الكورية، الصينية، اليابانية، التركية، الأردية، والفارسية.

وجاءت بطولات الهلال الـ59 كالتالي؛ 15 لقب الدوري السعودي الممتاز، أعوام؛ 1977، 1979، 1985، 1986، 1988، 1990، 1996، 1998، 2002، 2005، 2008، 2010، 2011، 2017 و2018.

وحصد الهلال كأس ولي العهد 13 مرة أعوام؛ 1965، 1995، 2000، 2003، 2005، و2006، ثم احتكر اللقب من 2008 وحتى 2013، وعاد للتتويج به عام 2016، ونال لقب كأس السوبر السعودي عامي 2015 و2018.

وتوج الهلال بلقب كأس الملك 8 مرات أعوام 1962، 1965، 1980، 1982، 1984، 1989، 2015 و2017، وتوج ببطولة كأس الأمير فيصل بن فهد 6 مرات، أعوام؛ 1986، 1989، 1993، 1995، 1999 و2005.

ونال الهلال 7 بطولات آسيوية أعوام؛ 1991، 1996، 1997، 2002 و2019، بالإضافة إلى لقبين عام 2000، وحصد عامي 1986 و1998 على بطولات خليجية، ونال كأس المؤسس عام 2000.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 4 بطولات عربية، أعوام 1994، 1995، 2000 و2001، كما توج بلقب كأس السوبر السعودي المصري في عام 2001.

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