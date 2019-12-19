بالأرقام.. مباراة متكافئة بين الوحدة والتعاون

المواطن - مروة نبيل

يلعب الوحدة والتعاون اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة متكافئة

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام الوحدة والتعاون خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، والتي أظهرت تقاربًا كبيرًا بينهما.

ولعب الوحدة 11 مباراة، وكان له 47 تسديدة بدقة بلغت 46%، وقام بـ3595 تمريرة، ووصلت دقتها إلى 81%، واستقبل 10 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه 6 مرات، ونجح في تسجيل 13 هدفًا.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في افتكاك الكرة 164 مرة، وقاموا بـ547 التحاماً، وبلغت نسبة الالتحامات الناجحة 51%.

على الجانب الآخر، لعب التعاون 11 مباراة، وكان له 49 تسديدة، بلغت دقتها 44%، وقام لاعبوه بـ3557 تمريرة، ووصلت دقتها إلى 80%، واهتزت شباكه بـ16 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه مرتين فقط، وأحرز 19 هدفًا.

وتمكن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من افتكاك الكرة 98 مرة، وقاموا بـ520 التحام، وبلغت نسبة الالتحامات الناجحة 48%.

الوحدة والتعاون

ويسعى فرسان مكة لمواصلة تقديم العروض الجيدة وتحقيق الفوز في مباراة الوحدة والتعاون اليوم خاصة أنها على ملعبه، فيما يطمح سكري القصيم لمصالحة جماهير وخطف الثلاث نقاط.

وقبل مباراة التعاون ضد الوحدة، يحتل سكري القصيم المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن فرسان مكة صاحب المركز الثاني.

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