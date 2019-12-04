بالأسماء.. وزارة الصحة تدعو 1059 متقدمًا على وظائفها للمراجعة

المواطن - الرياض

دعت وزارة الصحة 1059 مواطنًا ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 2019/11/10م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، لمراجعة أي من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات الصحية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/12/8م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2019/12/12م، وذلك لاستكمال إجراءات ترشحهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية:

الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

أصل وثيقة التخرج، مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

الحاصلون على المؤهلات الخارجية؛ يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.

شهادة الامتياز، وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وأشارت (الصحة) إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

ولمعرفة أسماء المرشحين عبر الرابط التالي (هنا)