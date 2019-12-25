بالإجماع .. جماهير الهلال ترفض صفقة هجومية بديلة لخربين

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير نادي الهلال رفضها التام، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لانضمام إحدى الصفقات الهجومية المرشحة للفريق الهلالي بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت تقارير إخبارية: إن إدارة الهلال تفكر في ضم المهاجم العراقي مهند علي، لاعب نادي الدحيل القطري في حال رحل السوري عمر خربين.

واتفقت معظم آراء جماهير الهلال بالإجماع عبر “تويتر” أن بقاء عمر خربين في صفوف الفريق الهلالي سيكون أفضل من ضم مهند علي.

وفي وقت سابق، أيد معظم الجمهور الهلالي رحيل اللاعب السوري خربين بعدما لم يقدم المستوى المنتظر منه مع الفريق الهلالي بكأس العالم للأندية.

وأكدت معظم الجماهير على أن خربين أهدر فرصًا محققة للتسجيل أمام مونتيري المكسيكي في مباراة المركز الثالث بمونديال الأندية، مما أفقدت الهلال الفرصة في حسم المباراة مبكرًا، حتى اضطر بطل آسيا لـ اللجوء إلى ركلات الترجيح، التي فاز بها مونتيري بنتيجة 4- 3.

وكان خربين عاد إلى صفوف الهلال بعد إعارته في النصف الثاني من الموسم لنادي بيراميدز المصري.

يذكر أن نادي الهلال كان احتل المركز الرابع ببطولة كأس العالم للأندية 2019، بعد الخسارة من مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح في مباراة المركزين الثالث والرابع.

تابعنا على تواصل معنا على