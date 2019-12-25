بالتزامن مع كسوف الشمس .. عدة جهات تؤخر دوام منسوبيها غدًا

المواطن - الرياض

قررت العديد من الجهات الحكومية تأخير دوام موظفيها ومنسوبيها غدًا، خلال فترة كسوف الشمس؛ حفاظًا على سلامتهم من التأثير الضار للإشعاعات الناتجة عن هذه الظاهرة التي تشهدها سماء المملكة صباح غد الخميس.

النقل تؤخر دوام منسوبيها:

في هذا السياق، قررت وزارة النقل تأخير دوام منسوبيها غدًا الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا.

وقالت الوزارة في بيان لها: حرصًا على سلامة منسوبي وزارة النقل، ونظرًا لتزامن كسوف الشمس مع أوقات خروجهم من المنازل؛ وجه وزير النقل بتأخير بدء الدوام ليوم غدٍ الخميس إلى الساعة 9 صباحًا.

التعليم تؤخر موعد الاختبارات:

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، وجه بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس.

كذلك أعلنت جامعة حفر الباطن تأخير الدوام إلى الساعة 9 صباحًا يوم غد الخميس، تماشيًا مع توجيهات وزير التعليم؛ وذلك نظرًا لما ستشهده سماء المملكة من كسوف حلقي مع شروق شمس يوم غدٍ إن شاء الله حرصًا على طلاب وطالبات الجامعة في المحافظة وفروعها في الخفجي والنعيرية وقرية العليا.

ومن جانبها، وبناء على توجيهات محافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، أعلنت الكلية التقنية للبنين عن تأجيل مواعيد الاختبارات في الكلية التقنية للبنين ليوم غد الخميس إلى الساعة 9 صباحًا.

وفي ذات السياق أعلنت كلية التقنية للبنات بحفر الباطن عن تأجيل دوام الطالبات إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ وذلك بناء على توجيهات معالي محافظ المؤسسة وحفاظًا على سلامة المتدربات ومنسوبات الكلية خلال فترة الكسوف.

تحذير من الصحة:

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الصحة تحذيرًا بشأن النظر إلى أشعة الشمس خلال الكسوف الشمسي الذي ستشهده المملكة وبعض الدول يوم الخميس المقبل.

وقالت الصحة: إن النظر إلى الكسوف الشمسي يسبب اعتلالًا في شبكية العين، وقد تظهر الأعراض مع مرور الزمن وهي عبارة عن تشوه في الرؤية أو تغير في اللون.

ولفتت الصحة إلى أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين، حتى لفترة قصيرة، يمكن أن يتسبب في ضرر دائم لشبكية العين، ويمكن أن يحدث الضرر دون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

وأشارت الصحة إلى أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعايير السلامة الدولية.

وشددت على أن النظارات الشمسية حتى المظلمة للغاية لن تحمي العين، مع ضرورة تجنب استخدام الكاميرا أو استخدام الهاتف الذكي أو تلسكوب أو أي جهاز بصري آخر؛ لأنها ستكون بحاجة إلى إضافة مرشح شمسي معتمد للنظر بأمان.

قرار من الأمر بالمعروف:

كذلك قررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأخير بداية دوام موظفيها يوم غد الخميس إلى الساعة 9 صباحًا؛ لتمكينهم من صلاة الكسوف، وحرصًا على سلامتهم.

وقالت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: نظرًا لما تشهده المملكة من ‫كسوف للشمس غدًا الخميس، وحرصًا على سلامة منسوبي الرئاسة العامة، ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف، فقد وجّه الرئيس العام بتأجيل بدء دوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا.

نصائح من المرور لقائدي المركبات:

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في سياق متصل نصحت المديرية العامة للمرور قائدي المركبات بالمحافظة على تركيزهم عن القيادة أثناء كسوف الشمس والابتعاد عن النظر إلى أشعة الشمس بشكل مباشر وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وتشهد المملكة كسوفًا حلقيًّا للشمس صباح غدٍ الخميس من الساعة 5.30 فجرًا حتى الساعة 4.45 صباحًا.

ويحذر الأطباء من خطورة النظر إلى الشمس منذ بداية الكسوف حتى نهايته حتى باستخدام النظارة الشمسية أو عبر كاميرا الجوال؛ لأنها لن تحمي العين من أضرار تلك الظاهرة.

يُذكر أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.

الكسوف يؤخر عرض فرديات الشعل:

في سياق متصل أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم، عن تأخير دخول عرض فرديات الشعل “دق” و”جل” ليوم غد إلى الـ9 صباحًا؛ وذلك بسبب كسوف الشمس الذي تشهده المملكة غدًا.

وتتزامن ظاهرة الكسوف التي تبدأ في الساعة 05:30 وتنتهي عند الساعة 07:45 صباحًا، مع دخول عرض فرديات الشعل ”دق” و”جل“.

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