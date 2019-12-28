بالتفاصيل.. توجيه بتعديل نظام السرعات في الباحة

المواطن - محمد المقصّي - الباحة :

بمتابعة واهتمام من سمو ⁧‫أمير منطقة الباحة⁩ الأمير الدكتور ⁧‫حسام بن سعود ، بما يخص نظام السرعات المتبع قديماً في المنطقة، ⁩وجه سموه الجهات المعنية بتعديل نظام السرعات على طرقات منطقة الباحة ليتم تطبيقها من 1-1-2020 م.

وتضمن التوجيه مراعاة المواقع التي يتم فيها زيادة السرعة ويوجد بها منعطفات أو منحدرات أو تقاطعات خطرة أو أي مواقع حرجة بوضع (لوحات إرشادية وتحذيرية تدل قائد المركبات على تلك المواقع ، ويتم وضع عيون القطط المضيئة ذات اللون الأصفر والأبيض قبل تلك المواقع لتنبيه السائقين.

كما تضمن التوجيه زيادة في المواقع التي لم تذكر وهي الخطوط الفرعية ١٠٪؜ ، تقييم تلك التعديلات لمدة شهرين ومقارنة نسبة الحوادث بالعامين السابقين لاتخاذ القرار النهائي حول تلك السرعات ، ضرورة وضع لوحات إرشادية لتنبيه مرتادي الطريق على أهمية تخفيض السرعة أثناء هطول الأمطار والضباب.

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