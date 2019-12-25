بالخطوات.. حساب المواطن يوضح طريقة تحديث البيانات

المواطن - الرياض

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار مستفيدة بشأن طريقة تحديث وتعديل البيانات من عاطلة إلى موظفة.

ورد برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “حياك الله، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه إلى البوابة وتحديثها عن طريق أيقونة (تسجيل دخول- تفاصيل الطلب- الإفصاح عن الدخل) ويتم تغيير الحالة الوظيفية”.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال تم تعديل بيانات الدخل لديك سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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