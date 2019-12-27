بالصور .. السعيد والمناعي يختتمان البطولة السابعة لكرة الطاولة لوقت اللياقة

المواطن - الرياض

توج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، عبدالعزيز بن فهد السعيد، الفائزين ببطولة وقت اللياقة لكرة الطاولة 2019م، والتي أقيمت في مركز التعاون بمدينة الرياض في نسختها السابعة، بحضور مدير إدارة الموارد البشرية بشركة لجام للرياضة خالد المناعي والدكتور محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية وعلي القرني مدير العلاقات العامة، وأحمد الغربي مدير إدارة التميز للخطط والتشغيل وفضول عربي مسؤول الأنشطة الرياضة.

شارك في البطولة 310 لاعبين من مختلف مراكز الوسطى والغربية والشرقية وبالإمارات العربية (دبي) استمرت على مدار 3 أيام، حيث حقق اللاعب سيد صلاح على المركز الأول وحلّ اللاعب أسامة الضويحي ثانيًا وحقق اللاعب شادي طرادية المركز الثالث، وشهدت البطولة تحكيمًا وطنيًّا بقيادة الحكمين عبدالله الفانود إبراهيم الأسمري، وفي نهاية الحفل كرم كل من الأستاذ عبدالعزيز بن فهد السعيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الأستاذ خالد المناعي الحكام واللاعبين.

من جهته أكد عبدالعزيز بن فهد السعيد أن مراكز وقت اللياقة هي سبّاقة دائمًا لإقامة مثل هذه البطولات المنظمة؛ وذلك لإظهار الكوادر الداعمة للمنتخبات السعودية، معتبرًا أندية وقت اللياقة من أفضل المراكز الرياضية في المملكة انتشارًا وتوسعًا، وتقديم خدمة مميزة للمجتمع.

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