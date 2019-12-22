بالصور.. مدير تعليم الباحة يتفقد سير الاختبارات ويطلع على الأسئلة

المواطن - محمد المقصّي - الباحة :

استقبلت مدارس تعليم الباحة صباح اليوم الأحد 25 / 4 / 1441 هـ ما يقارب 55 ألف طالب وطالبة لأداء اختباراتهم بعد أن أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة كافة استعداداتها لجميع الأعمال المتعلقة بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، وهيأت السبل المناسبة لاستقبالهم.

وشهد اليوم عودة الاختبارات التحريرية الختامية لطلاب المدارس الابتدائية للبنين والبنات وسط أجواء تربوية مفعمة بالراحة والطمأنينة وتفاؤل واستبشار بقدراتها على رفع مستوى التحصيل الدراسي والعناية بنواتج التعلم وبمتابعة ميدانية من المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني الذي شهد ‪انطلاقة الاختبارات.

وتفقد عدداً من مدارس قطاع الوسط للاطمئنان على سير الاختبارات في المراحل الثلاث ومدى توفر الأجواء المناسبة لأدائها واطلع على أداء اللجان المشكلة وذلك من خلال زيارة قاعات الاختبارات والاطلاع على أسئلة المواد الدراسية ومدى مراعاتها لمواصفات الاختبار الجيد وقياس ما لدى الطلاب من معلومات ومعارف ومهارات، وتفقد قاعات الامتحانات ولجان الكنترول ولجان التصحيح والرصد مع التأكيد على تحري الدقة من قبل المعلمين في عملية التصحيح والمراجعة والرصد لأعمال الاختبارات عبر نظام نور بشكل يومي.

كما زار المدير العام مرافق المدارس وتجهيزاتها ومدى الاستفادة منها لأداء الاختبارات بكل يسر وسهولة ، وحرص في ختام الجولة على الالتقاء بالهيئة الإدارية بالمدارس لمناقشة أبرز العوائق وما يمكن تقديمه لتسهيل الأداء وتعزيز جوانبه الإيجابية ، وعلى ذات الصعيد قام المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ علي عوضه مديس بزيارة مماثلة لمحافظة العقيق لمتابعة سير الاختبارات في مدارسها، فيما توجه المساعد للخدمات المساندة الأستاذ علي حمدان الغامدي لمدارس محافظة المندق منذ صبيحة هذا اليوم لرصد انطلاقة الاختبارات في مدارس القطاع ، فيما توجهت الطواقم الإشرافية إلى جميع مدارس المنطقة للبنين والبنات للإشراف والمتابعة على أداء المدارس وفق خطة ميدانية تعزز الدور التشاركي للميدان التربوي في إجراء الاختبارات بما يحقق أهدافها التربوية والوقوف على أداء الطلاب والطالبات في بيئة تربوية هادئة.

وأثنى الدكتور عبدالخالق الزهراني ومساعدوه خلال جولاتهم على حسن تهيئة المدارس للاختبار ، وجمال الترتيب سواء كان ذلك على مستوى قاعات الاختبار أو اللجان التنظيمية وشكروا الجهود المبذولة من قادة المدارس وزملائهم أعضاء لجان الاختبار ومعلمي المدارس مؤكدين على العمل بتحقيق الأهداف التربوية المنشودة من الاختبارات واستثمار نتائجها بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية.

وقال لـ “المواطن” المتحدث الرسمي لإدارة تعليم الباحة الأستاذ محمد بن سعيد هضبان: إن هذه الزيارات الميدانية المجدولة من قبل القيادات التعليمية والهيئة الإشرافية لمدارس المنطقة تأتي للوقوف جنباً إلى جنب مع الزملاء قادة ومعلمي المدارس بما يعكس مدى التكامل داخل منظومة العمل التعليمي والحرص على تهيئة الأجواء التربوية لأداء أبنائنا الطلاب والطالبات اختباراتهم بكل يسر وسهولة والعمل على تلبية متطلبات الميدان التعليمي لكل الخدمات المساندة لأداء الرسالة التعليمية المحققة لجودة نواتج التعلم.

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