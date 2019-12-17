بالفيديو.. الوليد بن طلال يتنزه في البر مع حفيداته الخمس
في إحدى المحميات الطبيعية بالمملكة

بالفيديو.. الوليد بن طلال يتنزه في البر مع حفيداته الخمس

2019/12/17
الساعة 9:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، وثّق خلاله رحلته البرية برفقة حفيداته الخمس الأميرات سارا وجنى ومايا ودلال ونورا، وعدد من أصدقائه.

وظهر الوليد بن طلال مع حفيداته بمخيمه في البر بواسطة طائرة هليكوبتر، وأظهر الفيديو ممارستهم عدة أنشطة، منها ركوب الخيل والرماية وركوب الدراجات النارية وإعداد وتناول الطعام.

وخلال المقطع، ظهر الأمير الوليد وهو يعلم حفيداته رياضة الرماية، ثم يشيد بإتقان إحداهن السباحة والرماية وركوب الخيل.

 

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