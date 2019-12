بالفيديو.. الوليد بن طلال يتنزه في البر مع حفيداته الخمس

المواطن - الرياض

نشر الأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، وثّق خلاله رحلته البرية برفقة حفيداته الخمس الأميرات سارا وجنى ومايا ودلال ونورا، وعدد من أصدقائه.

ويك اند مع الأميرات الخمسة سارا، جنى، مايا، دلال، نورا والزميلات والزملاء بالبر

Weekend with my five grand daughters Sara, Jana, Maya, Dalal, Noura and friends in the desert pic.twitter.com/1oWoOicmVM

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) December 16, 2019