بالفيديو.. ترامب يُعلق على سخرية الزعماء منه بقمة الناتو

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو، مجموعة من الرؤساء في قصر باكنغهام في بريطانيا وهم ينمّون على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المقطع، الرؤساء وهم يتحدثون عن سبب تأثير إيمانويل ماكرون في مؤتمره الصحفي مع ترامب، وسأل بوريس جونسون، ماكرون ألهذا السبب تأخرت؟! وقاطع جاستين ترودو الحوار قائلًا: لقد تأخر لأن المؤتمر الصحفي قد يستغرق 40 دقيقة.

وألغى ترامب مؤتمره الصحفي اليوم الأربعاء؛ ما أثار التكهنات على أنه رد فعل للفيديو المنتشر الذي أغضبه بشكل كبير.

لكن ترامب قال: “انتهينا الآن من اللقاءين مع تركيا وألمانيا، أتوجه الآن إلى الاجتماع مع الدول التي تستجيب لواجب دفع 2% (من إجمالي إنتاجها الداخلي في ميزانية النانو)، ومن ثم مع الدنمارك وإيطاليا”.

وأضاف: “بعد انتهاء لقاءات اليوم سأتوجه إلى واشنطن. لن ننظم مؤتمرًا صحفيًّا في ختام قمة الناتو؛ لأننا عقدنا كثيرًا جدًّا (من المؤتمرات الصحفية) خلال اليومين الماضيين. سفر آمن للجميع!”.