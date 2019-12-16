بالفيديو.. مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع إيفرتون

بالفيديو.. مانشستر يونايتد يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع إيفرتون

2019/12/16
الساعة 9:20 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

واصل نادي مانشستر يونايتد نزيف النقاط بعد التعادل بهدف لمثله أمام نظيره إيفرتون، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف إيفرتون الوحيد بالشوط الأول عن طريق المدافع السويدي فيكتور ليندلوف في الدقيقة 36 بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني سجل جرين وود ناشئ مانشستر يونايتد هدف التعادل لصالح الشياطين الحمر بالدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ 25 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة.

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