بالفيديو والصور.. انطلاق فعاليات ميدل بيست في الرياض
أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط

بالفيديو والصور.. انطلاق فعاليات ميدل بيست في الرياض

2019/12/19
الساعة 10:12 مساءً
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان “ميدل بيست”، أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، وذلك على مسارحه الخمسة وبحضور أكثر من 70 من الديجيهات والموسيقيين العالميين والمحليين والعرب.

ونشر حسابات موسم الرياض، وكذلك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عبر “تويتر”، صورًا ومقاطع فيديو توثق انطلاق فعاليات مهرجان ميدل بيست.

وبدأت عروض أكبر مسارح المهرجان مسرح THE BIG BEAST، بالتوأم الموسيقي SIMI HAZE، ثم عرض الدي جيه الإيطالي MARCO CAROLA.

    

 

تابعنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • مريام فارس : وصلت الذروة حين واجهت الجمهور السعودي
    •
  • قيادي تنظيم القاعدة في اليمن وراء حادث طعن الفنانين بالملز
    •
  • سعد المجرد يرفع حماس جمهور البوليفارد لأقصى حد
    •
  • موسم الرياض يقدم خدمات متكاملة لـ ذوي الإعاقة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :