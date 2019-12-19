بالفيديو والصور.. انطلاق فعاليات ميدل بيست في الرياض

المواطن - الرياض

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان “ميدل بيست”، أضخم مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، وذلك على مسارحه الخمسة وبحضور أكثر من 70 من الديجيهات والموسيقيين العالميين والمحليين والعرب.

ونشر حسابات موسم الرياض، وكذلك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عبر “تويتر”، صورًا ومقاطع فيديو توثق انطلاق فعاليات مهرجان ميدل بيست.

وبدأت عروض أكبر مسارح المهرجان مسرح THE BIG BEAST، بالتوأم الموسيقي SIMI HAZE، ثم عرض الدي جيه الإيطالي MARCO CAROLA.

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