بالفيديو.. وزير الصحة يمارس المشي بعد تأخر رحلته في تبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

استغل وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، تأخر طائرته المتجهة من تبوك إلى الرياض بعد انتهاء جولته مساء اليوم في المنشآت الصحية بالمنطقة، لممارسة رياضة المشي في الممشى المخصص على طريق الملك فيصل.

وقام العديد من المواطنين بأخذ اللقطات التذكارية مع الوزير أثناء ممارسته لرياضة المشي.

وخلال ممارسته رياضية المشي شاهد الوزير شابًّا سعوديًّا يقوم ببيع القهوة والشاي فتوقف عنده لطلب القهوة وأصر على دفع المبلغ له، ومن ثم قام بإكمال ممارسته للرياضة.

وأشاد الوزير بما شاهده بالمنطقة من نهضة وبوجود ممشى لممارسة هواية المشي في الهواء الطلق ووسط الأشجار واللوحات الإرشادية وبعض الألعاب الخفيفة الموجودة بالممشى.

وقال وزير الصحة: “أنا مسرور جدًّا أن أمشي مع زملائي في تبوك”، مضيفًا أن “الممشى صحي ورائع، ويشجع على الصحة والنشاط”.