بالكرة الطائرة .. #الأهلي يختتم معسكره الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، وتحت أنظار المدرب السويسري كريستيان جروس، تدريباته في معسكره الحالي بمدينة أبو ظبي الإماراتية بممارسة بعضٍ من التمارين الترفيهية.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر تويتر صورًا للاعبي الراقي وهم يمارسون رياضة الكرة الطائرة على إحدى الشواطئ أمام جروس ورئيس النادي أحمد الصائغ.

وقبل ختم المعسكر، أصدر المدرب كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قرارًا مهمًّا، وذلك بعد إصابة اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس مهاجم الفريق مؤخرًا.

وكان جروس أصر على الإبقاء على دجانيني في معسكر الأهلي المقام حاليًّا بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ من أجل علاج اللاعب أمامه من الإصابة في مشط القدم.

ويأتي قرار جروس حرصًا على متابعة علاج دجانيني من الإصابة، كما أن تواجد اللاعب تحت أعين المدرب السويسري يكون جيدًا لمعرفة موعد عودته إلى الملاعب.

ومن المعروف أن دجانيني لن يأخذ وقتًا طويلًا للعلاج من الإصابة، حيث سيستغرق فقط أربعة أيام للتعافي من إصابته.