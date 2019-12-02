باهبري يحرز الهدف الثالث في شباك #عمان
ضمن منافسات كأس الخليج

باهبري يحرز الهدف الثالث في شباك #عمان

2019/12/02
الساعة 9:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

نجح نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، هتان باهبري، في تسجيل الهدف الثالث في شباك عمان عند الدقيقة 57 من أحداث الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 3/ 1 لصالح الأخضر.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد عمان- الآن- على ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وكان نجم الأخضر فراس البريكان قد نجح في هز شباك عمان عند الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول بتسديدة صاروخية مميزة، قبل أن يُضيف هتان باهبري الهدف الثاني عند الدقيقة 42.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة السعودية ضد عمان، تمكن المنتخب العماني من هز شباك الأخضر في الدقيقة 55، ورد الأخضر سريعًا عن طريق هتان باهبري.

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