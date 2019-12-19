بتسعة لاعبين.. الشباب يسقط أمام أبها بهدفين

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة أبها ضد الشباب التي أُقيمت على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الفريق الأبهاوي بهدفين دون رد.

أبها ضد الشباب

وبدأت مباراة أبها ضد الشباب بشكل سريع، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولاتهما لم تنجح، وأهدر الليوث فرصة التقدم مبكرًا، بعدما أضاع لاعبه جوانكا ركلة جزاء في الدقيقة 16.

وتمكن النجم التونسي سعد بقير من هز شباك الليوث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه التقدم في الشوط الأول من أحداث مباراة أبها ضد الشباب في الجولة الـ12.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل نجم الليوث عبدالملك الخيبري على بطاقة حمراء في الدقيقة 56، لاعتدائه على لاعب دون الكرة، ليُكمل فريقه مباراة أبها ضد الشباب بعشرة لاعبين، ما صعب من مهمتهم في إدراك التعادل.

وحصل لاعب الليوث دانيلو أسبريا على بطاقة حمراء في الدقيقة 68، ليُكمل الفريق العاصمي مباراة أبها ضد الشباب بتسعة لاعبين، وتمكن اللاعب أندرياتسيما من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 97.

وبعد مباراة أبها ضد الشباب اليوم، رفع الفريق الأبهاوي رصيده إلى 20 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الليوث عند 15 نقطة.

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